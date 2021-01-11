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Российский диетолог раскрыла рецепт идеального завтрака 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Российский диетолог раскрыла рецепт идеального завтрака
Фото: Lenta.ru
В идеальный завтрак входят салат, каша, яйцо и свежемолотый кофе. Такой рецепт в беседе с «Российской газетой» раскрыла врач-диетолог Ирина Дядикова.
Так, в состав салата для завтрака должны входить помидор, огурец, зелень, сыр брынза или белый сыр и чайная ложка подсолнечного масла с соком лимона. Кашу врач посоветовала варить пшеничную или овсяную, чтобы зерна в ней были с оболочками. При этом варить ее следует на воде, а в конце добавить ложку сливок.
К завтраку Дядикова порекомендовала подавать сыр или отварное яйцо в мешочек, а также свежемолотый кофе.
Ранее эндокринолог, диетолог Лариса Бавыкина описала пример полезного завтрака. По ее словам, утренний прием пищи должен надолго оставлять чувство сытости. Это, в первую очередь, каши длительной варки. Именно они служат источников медленных углеводов, пояснила врач.
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Еда , "Российская газета"
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