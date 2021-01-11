Российский диетолог раскрыла рецепт идеального завтрака 

В идеальный завтрак входят салат, каша, яйцо и свежемолотый кофе. Такой рецепт в беседе с « Российской газетой » раскрыла врач-диетолог Ирина Дядикова.

Так, в состав салата для завтрака должны входить помидор, огурец, зелень, сыр брынза или белый сыр и чайная ложка подсолнечного масла с соком лимона. Кашу врач посоветовала варить пшеничную или овсяную, чтобы зерна в ней были с оболочками. При этом варить ее следует на воде, а в конце добавить ложку сливок.

К завтраку Дядикова порекомендовала подавать сыр или отварное яйцо в мешочек, а также свежемолотый кофе.