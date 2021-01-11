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Как избавить мясо от химикатов 

Александра Нечаева 6 часов назад
Как избавить мясо от химикатов
Фото: Depositphotos
В наши дни качество мяса на прилавках магазинов вызывает сомнение. Вроде, и кусочки все довольно аппетитные, но выбрать по-настоящему правильный продукт довольно сложно. Животных часто подкармливают всевозможными стимуляторами роста, которые, разумеется, остаются в мясе. Однако, максимально нейтрализовать антибиотики в продукте довольно просто. В материале «Рамблера» — совет, как сделать это в домашних условиях.
Для начала мясо промываем в холодной проточной воде, затем перекладываем его в глубокую миску. Заливаем раствором из воды и соли (в 2 литре воды растворить 40 граммов крупной соли) так, чтобы жидкость полностью закрывала куски мяса. Оставляем при комнатной температуре на 1 час.
По истечении этого времени раствор сливаем, мясо вновь промываем холодной водой и заливаем свежеприготовленным соляным раствором. Оставляем еще на 1 час.
Снова тщательно промываем мясо, кладем его в кастрюлю, заливаем холодной водой (жидкость должна покрывать продукт примерно на 2 см). Ставим кастрюлю с мясом на сильный огонь и даем воде закипеть, оставляем на 1 минуту и снимаем с плиты.
После этого готовим мясо любым способом.
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