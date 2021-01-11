Почему нельзя часто есть овсянку 

Один из самых популярных завтраков у многих россиян — овсянка. Так, овсяную кашу традиционно считают вкусным и полезным началом дня.

Однако, как выяснил "Рамблер", частое употребление овсянки может принести вред здоровью. Все дело в фитатах, содержащихся в ней.

«Тем, кто ежедневно употребляет в большом количестве зерновые, бобовые, орехи, следует помнить, что в организме может сформироваться недостаточность некоторых микроэлементов. Это обусловлено способностью фитатов связывать катионы железа, цинка, магния, кальция, и они плохо усваиваются. Фитиновая кислота присутствует и в овсяной крупе.

Хотя обсуждаются и ее положительные свойства, все же не стоит есть овсяную кашу длительно и тем более ежедневно тем, кто страдает нарушением минерального обмена (например, при остеопорозе). Также это вредно при анемии и в детском возрасте", — рассказала врач диетолог Ирина Заикина изданию "Комсомольская правда".

Так, фитаты препятствуют усвоению кальция, из-за чего может произойти обеднение кости.

При это можно замочить крупу на ночь или добавить йогурт, чтобы уменьшить содержание фитиновой кислоты.

Рекомендуется есть овсяную кашу не чаще 2-3 раз в неделю, однако тем, у кого непереносимость глютена, стоит и вовсе исключить ее из рациона.