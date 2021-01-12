Диетологи выяснили, что картофель фри опасен для здоровья

Американские специалисты заявили о том, что такое востребованное блюдо, как картофель фри, может быть смертельно опасно.

Как сообщает онлайн-издание Eat This, Not That! со ссылкой на научный журнал The American Journal of Clinical Nutrition, в ходе масштабного исследования, в котором приняли почти 4500 людей, достигших совершеннолетия, выяснилось, что, если есть жареный во фритюре картофель чаще двух раз в неделю, это увеличивает риск преждевременной смерти вдвое.

Специалисты объяснили такое открытие тем фактом, что готовится подобный гарнир в большом количестве масла, которое чаще всего редко меняется, из-за чего в нем образуются канцерогены. Кроме того, в самом масле очень много трансжиров, которые приводят к повышению уровня «плохого» холестерина, который, в свою очередь, оседает на стенках сосудов, делая их менее эластичными и вызывая развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инсульта и инфаркта.

В то же время, если есть картофель фри трижды в неделю, это увеличивает риск сердечного приступа на 7%.

Также диетологи отметили, что высокий уровень трансжиров в организме влияет и на развитие деменции, болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний. Не стоит забывать о том, что данный гарнир очень долго переваривается и может вызвать вздутие живота, боли и даже судороги вследствие нарушения кишечного микробиома.