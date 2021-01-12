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Как выбрать сливочное масло и не попасться на химию 

Даня Виттиг 3 часа назад
Сливочное масло получают из натурального молока. Несмотря на жирность, продукт легко усваивается и обладает множеством полезных элементов. Правда, в магазинах масло очень часто заменяют маргарином. «Рамблер» выяснил, как определить качественный продукт.
Маргарин — это самый распространенный и бюджетный заменитель масла. Продукт состоит из смеси воды и растительного жира, которые смешивают с эмульгаторами и красителями. Ничего полезного в нем нет, врачи не рекомендуют употреблять маргарин в пищу, так как он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В натуральном сливочном масле, наоборот, содержатся витамины A, D3 и витамина E, а также линолевая кислота. Все эти элементы полезны для здоровья детей и взрослых и необходимы к употреблению.
Чтобы определить качественный продукт, необходимо взглянуть на его состав. Масло должно содержать не меньше 82 процентов молочного жира и 16% воды, и не иметь никаких добавок.
Если в составе масла вы заметили смесь животных и растительных жиров, значит перед вами подделка. Обычно бренды идут по такому пути, чтобы сократить затраты на производство. И даже этикетку «ГОСТ» многие используют лишь в качестве маркетинговой уловки, поэтому всегда тщательно изучайте состав.
Масло должно быть твердым и иметь кремовый оттенков. Желтый и оранжевый цвет масла говорит о том, что в него добавили краситель или растительный жир.
Существует мнение, будто масло априори должно стоить дешево, хотя производство этого продукта достаточно затратно. Так что если вы покупаете самое дешевое масло, то скорее всего в вашей корзине маргарин.
Настоящее масло не хранится более 40 дней, а подделка останется свежей даже спустя несколько месяцев.
Женский форум 4
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