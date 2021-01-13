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Диетолог научила уменьшать калорийность еды без сокращения порций 

Lenta.ru 3 часа назад
Диетолог научила уменьшать калорийность еды без сокращения порций
Фото: Depositphotos
Австралийский диетолог Савина Рего (Savina Rego) научила своих читателей уменьшать калорийность еды на треть, не сокращая размера порции. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В качестве примера она использовала жареную курицу с рисом и овощами. Рего продемонстрировала на своей странице в Instagram два варианта блюда. На левом фото в нем 750 калорий, а на правом — лишь 460, то есть на 290 калорий меньше.
@thesavvydietitian
Чтобы добиться этого, диетолог взяла меньше курицы и риса, добавив побольше овощей. В менее калорийном варианте на стакан меньше риса и на сто граммов меньше курицы, зато овощей на полстакана больше.
Рего рассказала, ее часто просят посоветовать рецепты здоровой пищи.

«Правда заключается в том, что вам не нужны здоровые рецепты, — говорит она. — Можете есть все, что вам нравится».

По словам эксперта, главное — не сама еда, а правильный размер порции.
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