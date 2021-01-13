Росконтроль назвал лучшее какао

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру» ) какао. В нем приняли участие образцы шести брендов: « Красный Октябрь / Золотой ярлык», «Фаворит», «Роял премиум», «Россия щедрая душа / Российский» и «Золотой якорь», Globus.

В рамках исследования специалисты закупали какао в обычных магазинах. Образцы проверялись по более чем 80 параметрам, в том числе соответствию состава заявленному на этикетке, содержанию добавленного крахмала и жира, какао-веллы и белка сои.

Состав образца под маркой «Фаворит» отличался от заявленного на маркировке — состоял из частей оболочек плодов какао (какао-веллы). Компоненты какао при этом содержались в незначительном количестве.

Образцы «Красный Октябрь / Золотой ярлык» и «Золотой якорь» не соответствуют ГОСТу сразу по нескольким показателям, в том числе по массовой доле общей золы и степени измельчения. «Россия щедрая душа / Российский» не соответствует требованиям по показателю активной кислотности.

Эксперты низко оценили органолептические (вкусовые) свойства какао под маркой «Фаворит». Однако все протестированные образцы соответствуют требованиям безопасности.

В результате исследования к употреблению рекомендовано какао под брендами «Роял Премиум» и Globus. Остальные занесены в список товаров с замечаниями.