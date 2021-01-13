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Названо лучшее какао 

Lenta.ru 2 часа назад
Росконтроль назвал лучшее какао
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») какао. В нем приняли участие образцы шести брендов: «Красный Октябрь / Золотой ярлык», «Фаворит», «Роял премиум», «Россия щедрая душа / Российский» и «Золотой якорь», Globus.
В рамках исследования специалисты закупали какао в обычных магазинах. Образцы проверялись по более чем 80 параметрам, в том числе соответствию состава заявленному на этикетке, содержанию добавленного крахмала и жира, какао-веллы и белка сои.
Состав образца под маркой «Фаворит» отличался от заявленного на маркировке — состоял из частей оболочек плодов какао (какао-веллы). Компоненты какао при этом содержались в незначительном количестве.
Образцы «Красный Октябрь / Золотой ярлык» и «Золотой якорь» не соответствуют ГОСТу сразу по нескольким показателям, в том числе по массовой доле общей золы и степени измельчения. «Россия щедрая душа / Российский» не соответствует требованиям по показателю активной кислотности.
Эксперты низко оценили органолептические (вкусовые) свойства какао под маркой «Фаворит». Однако все протестированные образцы соответствуют требованиям безопасности.
В результате исследования к употреблению рекомендовано какао под брендами «Роял Премиум» и Globus. Остальные занесены в список товаров с замечаниями.
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Еда , Красный Октябрь , Lenta.ru
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