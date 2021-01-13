Диетолог показала, как снизить калорийность без уменьшения порций

Австралийский диетолог Савина Рего показала читателям, как уменьшить калорийность еды на треть, не сокращая размера порции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Для примера она использовала жареную курицу с рисом и овощами. Рего опубликовала в своем Instagram два варианта этого блюда. На левом фото в нем 750 калорий, а на правом — лишь 460, то есть на 290 калорий меньше.

@thesavvydietitian

Чтобы добиться этого, диетолог использовала меньше курицы и риса, добавив больше овощей. В менее калорийном варианте на стакан меньше риса и на сто граммов меньше курицы, зато овощей на полстакана больше.

Рего рассказала, ее часто просят посоветовать рецепты здоровой пищи.

«Правда заключается в том, что вам не нужны здоровые рецепты. Можете есть все, что вам нравится».

Эксперт убеждена, что самое важное в диете — это сбалансированная порция.