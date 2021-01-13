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Диетолог показала, как снизить калорийность еды без уменьшения порций 

Даня Виттиг 2 часа назад
Диетолог показала, как снизить калорийность без уменьшения порций
Фото: depositphotos.com
Австралийский диетолог Савина Рего показала читателям, как уменьшить калорийность еды на треть, не сокращая размера порции. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Для примера она использовала жареную курицу с рисом и овощами. Рего опубликовала в своем Instagram два варианта этого блюда. На левом фото в нем 750 калорий, а на правом — лишь 460, то есть на 290 калорий меньше.
@thesavvydietitian
Чтобы добиться этого, диетолог использовала меньше курицы и риса, добавив больше овощей. В менее калорийном варианте на стакан меньше риса и на сто граммов меньше курицы, зато овощей на полстакана больше.
Рего рассказала, ее часто просят посоветовать рецепты здоровой пищи.

«Правда заключается в том, что вам не нужны здоровые рецепты. Можете есть все, что вам нравится».

Эксперт убеждена, что самое важное в диете — это сбалансированная порция.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему эффективна болгарская диета.
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