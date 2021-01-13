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Чем опасен самый необычный экзотический фрукт в мире 

Мария Грибова 2 часа назад
В азиатских странах растет множество экзотических фруктов, неизвестных для русских туристов. Среди них есть некий дуриан. Для одних он становится любимым лакомством, а другие больше никогда не решатся его попробовать из-за неприятного запаха. «Рамблер» расскажет об этом фрукте подробнее, а также о его полезных и опасных свойствах для человеческого организма.
В восточных странах дуриан называют природным энергетиком, который позволяет восстановить силы после физического труда. Этот фрукт способен снимать мышечное напряжение, избавлять от мигрени, улучшать функции кровеносной системы и работу щитовидной железы, стабилизировать уровень глюкозы в крови и многое другое. Однако при всей его полезности, дуриан может представлять опасность для организма.
В первую очередь, стоит отметить, что организм людей, не привыкших к подобной экзотике, может негативно отреагировать на новый для него продукт. В случае с дурианом это проявится отечностью носоглотки и аллергической сыпью. Также могут возникнуть проблемы с желудком.
Еще дуриан имеет свойство повышать давление, поэтому его категорически нельзя употреблять людям, страдающим гипертонией. Также важно никогда не сочетать этот фрукт с алкоголем, поскольку последствия могут быть серьезными, вплоть до летального исхода. После употребления дуриана со спиртными напитками могут возникнуть такие реакции, как повышение артериального давления, сильнейшее отравление и интоксикация организма.
В азиатских странах в кулинарии довольно часто используется этот экзотический фрукт. Из дуриана готовят салаты, пасту, соус к рисовым блюдам, печенье, цукаты и многое другое.
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