Какие продукты помогут справиться со стрессом 

Очень часто после пережитых волнений многие пытаются снизить уровень тревожности при помощи продуктов питания. Желательно, чтобы она была жирной или сладкой. Но не стоит решать вопрос так радикально. Лучше съесть что-то более полезное и более эффективное.

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» , существует целый ряд продуктов, которые помогут справиться со стрессом.

В частности, с незначительными последствиями пережитых неприятностей поможет чашка зеленого чая, которая, благодаря аминокислоте теанин стимулирует выработку гормона радости дофамина.

Усилить эффект можно при помощи плитки темного шоколада, который уже давно известен как эффективный антидепрессант. А цитрусовые, в которых содержатся вещества, ускоряющие распад гормонов стресса кортизола и адреналина.

Усилить выработку серотонина могут и углеводы, но они должны быть сложными. Идеально справятся с этой задачей овсяная каша, спаржа и зеленые овощи, в которых содержится много фолиевой кислоты.

При сильном стрессе необходимо включить в рацион продукты, богатые Омега-3. Эта жирная кислота способна блокировать выработку гормонов стресса. Богаты им грецкие орехи и рыба лососевых пород.

Также необходимо повысить уровень йода при помощи морской капусты — это укрепит здоровье щитовидной железы.