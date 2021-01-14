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Продукты, употребление которых может сократить жизнь 

Александра Нечаева 8 часов назад
Продукты, употребление которых сокращает жизнь
Фото: Depositphotos
Некоторые привычные продукты могут нанести серьезный вред здоровью. «Рамблер» рассказывает, от какой еды следует отказаться и почему.

Копченые продукты

В них, как правило, содержится множество ароматизаторов, которые негативно влияют на работу печени. Кроме того, любовь к копченостям отрицательно сказывается на состоянии волос и кожи. Лучше отказаться от копченых продуктов или употреблять их крайне редко.

Кофе

В отношении этого бодрящего напитка ученые никак не могут прийти к единому мнению: вреден он или, наоборот, полезен. Просто знайте, что некоторые эксперты считают, что злоупотребление кофе может привести к преждевременному старению клеток организма. Лучше все же перестраховаться и свести употребление этого напитка к минимуму.

Красное мясо

Ежедневное включение в рацион этого продукта может привести к уменьшению продолжительности жизни и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Это высококалорийный продукт, особенно, если вы предпочитаете жарить стейки. Кроме того, ученые установили, что злоупотребление красным мясом способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Газированные напитки

Этот продукт не только совершенно бесполезен, поскольку не несет никакой пользы организму, но и довольно опасен. Во-первых, такие напитки почти на 70% увеличивают риск развития сахарного диабета, а кроме того, регулярное их употребление может привести к преждевременному старению клеток.
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