Роскачество провело новое исследование творога и выяснило, что его качество улучшилось — только в отдельных образцах обнаружились некоторые нарушения требований техрегламента.

Как следует из сообщения , это уже третья проверка — первую Роскачество провело осенью 2017-го, а вторую — зимой 2018 года. По результатам первых двух проверок в рейтинг вошли 95 торговых марок. В новом исследовании участвовала продукция семи брендов: "Братья Чебурашкины", "Вкуснотеево", "Домик в деревне", "Искренне Ваш", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино" и "Савушкин хуторок".

В Роскачестве отметили, что если раньше одной из основных проблем было наличие в твороге антибиотиков (в 11 из 95 марок их выявили как в следовых количествах, так и с превышением допустимых норм), то теперь антибиотиков ни в одном образце не нашли.

Эксперты проверили творог на фальсификацию растительными жирами, содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей и плесени, токсичных элементов (свинца, кадмия, мышьяка и других), а также оценили его органолептические свойства. Ни в одном образце не обнаружилось сои, растительных жиров, массовая доля жирных кислот соответствовала норме. Кроме того, добавили эксперты, все производители использовали качественное и пастеризованное молоко.

Между тем, в твороге одной марки оказалось недостаточно полезных молочнокислых бактерий, что нарушает техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции". К двум другим возникли замечания по вкусу и запаху, а также по содержанию белка. У одной торговой марки эксперты выявили несоответствия в маркировке, а еще один товар получил более низкую оценку из-за превышения содержания дрожжей и замечаний по вкусу и запаху.

При этом специалисты отмечают, что наличие плесени и дрожжей — далеко не всегда вина производителя: чаще всего причиной этого становится несоблюдение температурных условий хранения продукции.