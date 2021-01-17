Почему свежий хлеб хуже вчерашнего 

Большинству из нас с самого детства знаком вкус и аромат свежеиспеченного хлеба, который хочется съесть еще по дороге из магазина домой. Но мало кто знает о том, что в некоторых аспектах свежий хлеб в разы уступает хлебу, испеченному несколько дней назад. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Какими бы удивительными вкусовыми качествами не обладал только что приготовленный хлеб, для желудка он гораздо вреднее, чем продукт, который был изготовлен вчера или позавчера.

По словам гастроэнтерологов, все дело в том, что вчерашний и подсушенный хлеб в своем составе содержит меньше органических кислот, провоцирующих повышение кислотности, изжогу и вздутие живота.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не злоупотреблять свежим хлебом и чаще обращать внимание на "залежавшиеся" продукты. Скорее всего они будут дешевле и вместе с тем принесут больше пользы организму.