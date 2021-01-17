Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Почему свежий хлеб хуже вчерашнего 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему свежий хлеб хуже вчерашнего
Фото: depositphotos.com
Большинству из нас с самого детства знаком вкус и аромат свежеиспеченного хлеба, который хочется съесть еще по дороге из магазина домой. Но мало кто знает о том, что в некоторых аспектах свежий хлеб в разы уступает хлебу, испеченному несколько дней назад. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Какими бы удивительными вкусовыми качествами не обладал только что приготовленный хлеб, для желудка он гораздо вреднее, чем продукт, который был изготовлен вчера или позавчера.
По словам гастроэнтерологов, все дело в том, что вчерашний и подсушенный хлеб в своем составе содержит меньше органических кислот, провоцирующих повышение кислотности, изжогу и вздутие живота.
Именно поэтому специалисты рекомендуют не злоупотреблять свежим хлебом и чаще обращать внимание на "залежавшиеся" продукты. Скорее всего они будут дешевле и вместе с тем принесут больше пользы организму.
Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение