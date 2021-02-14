Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Продукты, которые ускоряют старение 

Елизавета Назарова 28 минут назад
Продукты, которые ускоряют старение
Фото: depositphotos.com
Еда влияет не только на сытость, но и на общее состояние организма. Не зря существует фраза "Мы — то, что мы едим". Из еды мы получаем энергию, а также полезные микроэлементы и витамины. Однако существует пища, которая негативно сказывается на внешности. "Рамблер" рассказывает про продукты, которые ускоряют процессы старения в организме.
Не стоит полностью исключать эту пищу из рациона, достаточно сократить ее употребление.

Сахар

Если вы пьете чай и кофе без сахара, то не думайте, что вы его не употребляете. На самом деле он есть во многих продуктах: соусах, хлебе, печенье, выпечке, конфетах. Однако не стоит его демонизировать и полностью отказываться от сахара. Чрезмерное его употребление разрушает коллаген — главный белок молодости, который влияет на состояние кожи и волос.

Черный чай и кофе

Не все чаи одинаково полезные. Медики выяснили, что крепкий черны чай и кофе могут способствовать обезвоживанию. Они, в свою очередь, влияет на состояние кожи. Если она сухая, то увеличивается вероятность появления морщин. Черный чай можно заменить на зеленый или травяной. В крайнем случае можно выпивать стакан воды после каждой кружки черного чая.

Соль

С соленой пищей очень легко переборщить и не заметить. Вы можете употреблять соленья с другими блюдами, в которых уже присутствует этот ингредиент, и так появляется избыток соли в организме. Такая пища задерживает воду в организме и провоцирует отеки, появляется обезвоживание. В такой ситуации клетки пытаются забрать последнюю влагу у кожи, которая из-за этого покрывается морщинами.

Фастфуд

О вреде фастфуда сказано многое. Это питание высококалорийное и жирное, что способствует появлению лишнего веса. Кроме того, в фастфуда есть транжиры. Из-за того, что трансжиры могут закупоривать сосуды, их употребление влияет на сердечно-сосудистые заболевания и на кровоток. Из-за того, что он замедляется, меняется цвет кожи и теряется ее эластичность.
Видео дня. Как выглядели российские звезды до популярности
Женский форум 8
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение