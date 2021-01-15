Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Диетолог предсказала появление мучных червей в рационе россиян 

Мария Грибова 1 час назад
Диетолог предсказала появление мучных червей в рационе россиян
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мучные черви вместе с добавками вскоре появится в России. Этим она поделилась в беседе с «Говорит Москва».
Медик уточнила, что сначала мучные черви будут включены в питание в ряде стран:

«В принципе уже поступает завуалированно, в виде порошка, добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками».

По словам Соломатиной, сначала их будут добавлять в продукты в виде порошка, а затем начнут употреблять в чистом виде в качестве замены белка.
Ранее «Рамблер» писал о том, что качество творога повысилось.
Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
Еда , Елена Соломатина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение