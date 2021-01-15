Диетолог предсказала появление мучных червей в рационе россиян 

Медик уточнила, что сначала мучные черви будут включены в питание в ряде стран:

«В принципе уже поступает завуалированно, в виде порошка, добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками».

По словам Соломатиной, сначала их будут добавлять в продукты в виде порошка, а затем начнут употреблять в чистом виде в качестве замены белка.