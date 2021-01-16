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Насколько опасно пить пастеризованное молоко 

Даня Виттиг 4 часа назад
Насколько опасно пить пастеризованное молоко
Фото: depositphotos.com
Мы с детства знаем, что молоко приносит организму только пользу за счет обилия калия и других полезных элементов. Но насколько полезно пастеризованное молоко? Об этом расскажет "Рамблер".
Пастеризованное молоко подразумевает, что продукт прошел термическую обработку. Делается это для того, чтобы увеличить срок годности продукта и убить болезнетворные бактерии.
Молоко нагревают до 60 градусов в течение 1 часа либо до 80 градусов в течение получаса. Безусловно, пастеризованное молоко уступает цельному, но не критически. Температура, при которой проводится пастеризация, позволяет сохранить большинство витаминов и микроэлементов.
Важно внимательно читать этикетку продукта, так как в пастеризованном молоке сохраняются полезные бактерии, в отличие от молока стерилизованного. Первое хранится около недели, а второе в закрытом состоянии может простоять и год.
Употреблять молоко полезно не только детям, но и взрослым. Известно, что в трех стаканах напитка содержится суточная норма кальция для взрослого человека. Однако выпить такую дозу практически невозможно, поэтому лучше получать полезные элементы из других продуктов. Это может быть творог, сыр или йогурт.
Но далеко не каждый организм может усвоить молочные продукты. По статистике, около 15% россиян страдают непереносимостью лактозы.
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