«С рук дешевле»: мифы, в которые верят покупатели продуктового 

Чтобы выбрать свежий товар, надо забраться вглубь полки. Подобные мифы придумывают сами покупатели, а потом передают другим. "Рамблер" собрал самые безумные мифы о продуктовом, в которые верят люди.

С рук дешевле

К сожалению, торговля на улице — это либо плохой товар из магазина (если развал находится недалеко), либо краденное, либо поддельное. Экономия часто оборачивается проблемами со здоровьем, так как за такими продуктами никто не следит.

Тайная метка

Кто-то ищет в составе определенные добавки, другие изучают штрихкоды, а кто-то и вовсе ищет на продуктах определенные метки. Люди готовы изучать каждую банку консерв на полке в поиске той самой. Однако цвет меток отличается в зависимости от производства и мало на что влияет. Кстати, консервированные продукты долго остаются свежими за счет стерилизации, а не из-за того, что в них добавляют консерванты.

Глубина товара

В основном, продукт выставляют на прилавок небольшой партией. Поэтому даты изготовления продукции первого и второго ряда могут отличаться. Даже если пробраться до самого конца полни, вы вряд ли найдете что-то новое. Зато мерчендайзер будет благодарен. Однако в отделах гастрономии это правило не работает. Самый свежий товар тот, который к покупателю ближе всего.