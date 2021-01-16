5 продуктов, которые надолго утоляют голод 

В любой диете самое главное — это не переедать. Но зачастую этого правила сложно придерживаться, потому что мы чувствуем физический и эмоциональный голод. Отличным решением может стать потребление тех продуктов, которые надолго насыщают организм, тем самым помогая меньше перекусывать. Собрали 5 полезных продуктов, которые надолго удаляют голод.

Семена чиа

Этот супергуд давно взяли на вооружение все приверженцы здорового образа жизни. И не зря: семена чиа содержат большое количество белков, клетчатки, а также являются хорошим источником кальция, линоленовой кислоты и омега-3, которых в чиа содержится даже больше, чем в лососе. Если добавлять их в салаты, смузи и каши в течение дня, то семена будут отлично насыщать организм, заставляя вас есть более маленькие порции.

Авокадо

Несмотря на то, что один авокадо среднего размера содержит больше трехсот калорий и около 30 грамм жира, он помогает в похудении. Все благодаря мононасыщенным жирам — они способствуют ускорению метаболизма, а также надолго насыщают организм. Кроме того, доказано, что авокадо снижает уровень холестерина и сахара в крови, что, безусловно, делает его идеальным продуктом при любой диете.

Хумус

Классический хумус делается из нута и кунжутной пасты, которые богаты не только белками, но и клетчаткой. Именно она помогает надолго утолить чувство голода. Добавляйте хумус в салаты или ешьте как отдельное блюдо, макая в него хрустящие овощи или хлебцы. Приготовить хумус самому, кстати, достаточно легко, и вовсе необязательно обращаться к магазинным вариантам — в интернете можно найти огромное количество самых разных рецептов.

Бобовые

Чечевица, фасоль, горох и нут содержат большое количество белка и клетчатки, а также стабилизируют уровень сахара в крови — все это отлично утоляет чувство голода. Попробуйте экспериментировать и приготовьте, например, чечевичные котлеты или добавляйте бобовые в салаты.

Орехи

В орехах в большом количестве содержатся ненасыщенные жиры и белки, которые необходимы для здорового организма. Горстка орехов надолго насытит организм и позволит вам меньше перекусывать. Но не стоит забывать о том, что орехи очень калорийны — поэтому с ними нужно быть аккуратнее.