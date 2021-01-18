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Женщина раскрыла способ жарки яиц и восхитила Сеть 

Lenta.ru 7 часов назад
Женщина раскрыла способ жарки яиц и восхитила Сеть
Фото: Lenta.ru
Пользовательница Facebook из Австралии раскрыла беспроигрышный способ приготовления яиц. Об этом сообщает Daily Mail.
При готовке яичницы Дженни (Jenny) использует ростер для выпечки кексов и пирогов.

«Не представляю другого метода приготовления! Нужно выпекать пять минут, чтобы приготовить яйца с жидким желтком, и семь минут — с твердым», — объяснила она.

Австралийка утверждает, что приготовленные ее способом яйца всегда получаются идеальными.
Женщина показала готовое блюдо из куриных яиц с жидким желтком и восхитила пользователей соцсети. Комментаторы поблагодарили Дженни за альтернативный рецепт яичницы. Одна из читательниц попробовала воспользоваться ее советом и осталась довольна результатом.
Ранее знаменитый американский повар и звезда кулинарного шоу Iron Chef Джеффри Закарян рассказал секрет приготовления идеальных вареных яиц. По его мнению, яйца должны вариться ровно 12 минут, после чего их нужно переложить в холодную воду.
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