Женщина раскрыла способ жарки яиц и восхитила Сеть 

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Пользовательница Facebook из Австралии раскрыла беспроигрышный способ приготовления яиц. Об этом сообщает Daily Mail.

При готовке яичницы Дженни (Jenny) использует ростер для выпечки кексов и пирогов.

«Не представляю другого метода приготовления! Нужно выпекать пять минут, чтобы приготовить яйца с жидким желтком, и семь минут — с твердым», — объяснила она.

Австралийка утверждает, что приготовленные ее способом яйца всегда получаются идеальными.

Женщина показала готовое блюдо из куриных яиц с жидким желтком и восхитила пользователей соцсети. Комментаторы поблагодарили Дженни за альтернативный рецепт яичницы. Одна из читательниц попробовала воспользоваться ее советом и осталась довольна результатом.