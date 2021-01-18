Продукты, которые россияне узнали в девяностые 

В эпоху перемен, которых когда-то ждал Виктор Цой , на прилавках российских магазинов появились до этого невиданные продукты питания. «Рамблер» вспоминает, чем питалось поколение девяностых.

Разумеется, новую еду нельзя было назвать действительно полезной для здоровья, но, как и все непривычное, она манила своей новизной. Причем одинаково сильно и детей, взрослых.

Растворимые напитки

Таинственные порошки Yupi, Invite и Zuko в цветных пакетиках с нарисованными яркими фруктами обещали освещающие напитки со вкусом лимона, ананаса, персика и стоили сравнительно дешево. Их разводили водой и выставляли на стол в стеклянных графинах. Правда, потом стали использовать посуду попроще, так как выяснилось, что цветной налет практически невозможно отмыть. Что происходило в это время с желудками детей и взрослых остается только догадываться, но вряд ли что-то хорошее. Несмотря на это, их все равно покупали — это был самый дешевый способ обеспечить любой детский праздник импровизированным «лимонадом».

Быстрорастворимая лапша

Сначала на рынке появились квадратные упаковки с загадочными иероглифами. Лапшу на картинке обычно украшали креветки и прочие деликатесы, но внутри обнаруживалась лишь спрессованная масса макаронных волокон и пакетики с маслом и специями. Кипяток превращал все это в быстрый и недорогой обед, ужин, а иногда и завтрак. Потом появились отечественные аналоги — попроще. В некоторых семьях такую лапшу давали с собой в школу вместо бутербродов. А дети иногда и вовсе употребляли ее в сухом виде — просто из любопытства.

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Маргарин Rama

Массированная рекламная кампания убедила самых недоверчивых бабушек, что мягкий маргарин Rama — это настоящее масло, хотя прямо об этом нигде не говорилось. Вкус этого солоноватого продукта помнят все школьники 90-х, которые по утрам ели бутерброды с «Рамой». Баночки из-под нее успешно заменяли в хозяйстве шкатулки для мелочи.

Бульонные кубики

Настоящая палочка-выручалочка для хозяек в непростые девяностые. Хотя кубик в основном был сделан из ароматизаторов и усилителей вкуса, он все-таки придавал супу приличный вид и даже насыщенный вкус. О составляющих этого вкуса предпочитали не задумываться.

Чай в пакетиках