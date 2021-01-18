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Продукты, которые россияне узнали в девяностые 

Полина Алферова 3 часа назад
Продукты, которые россияне узнали в девяностые
Фото: Pixabay
В эпоху перемен, которых когда-то ждал Виктор Цой, на прилавках российских магазинов появились до этого невиданные продукты питания. «Рамблер» вспоминает, чем питалось поколение девяностых.
Разумеется, новую еду нельзя было назвать действительно полезной для здоровья, но, как и все непривычное, она манила своей новизной. Причем одинаково сильно и детей, взрослых.

Растворимые напитки

Таинственные порошки Yupi, Invite и Zuko в цветных пакетиках с нарисованными яркими фруктами обещали освещающие напитки со вкусом лимона, ананаса, персика и стоили сравнительно дешево. Их разводили водой и выставляли на стол в стеклянных графинах. Правда, потом стали использовать посуду попроще, так как выяснилось, что цветной налет практически невозможно отмыть. Что происходило в это время с желудками детей и взрослых остается только догадываться, но вряд ли что-то хорошее. Несмотря на это, их все равно покупали — это был самый дешевый способ обеспечить любой детский праздник импровизированным «лимонадом».

Быстрорастворимая лапша

Сначала на рынке появились квадратные упаковки с загадочными иероглифами. Лапшу на картинке обычно украшали креветки и прочие деликатесы, но внутри обнаруживалась лишь спрессованная масса макаронных волокон и пакетики с маслом и специями. Кипяток превращал все это в быстрый и недорогой обед, ужин, а иногда и завтрак. Потом появились отечественные аналоги — попроще. В некоторых семьях такую лапшу давали с собой в школу вместо бутербродов. А дети иногда и вовсе употребляли ее в сухом виде — просто из любопытства.
Pixabay

Маргарин Rama

Массированная рекламная кампания убедила самых недоверчивых бабушек, что мягкий маргарин Rama — это настоящее масло, хотя прямо об этом нигде не говорилось. Вкус этого солоноватого продукта помнят все школьники 90-х, которые по утрам ели бутерброды с «Рамой». Баночки из-под нее успешно заменяли в хозяйстве шкатулки для мелочи.

Бульонные кубики

Настоящая палочка-выручалочка для хозяек в непростые девяностые. Хотя кубик в основном был сделан из ароматизаторов и усилителей вкуса, он все-таки придавал супу приличный вид и даже насыщенный вкус. О составляющих этого вкуса предпочитали не задумываться.

Чай в пакетиках

Такой чай не нужно было заваривать отдельно в чайнике, а потом сливать, очищать посуду от чаинок и делать новый. Не менее привлекательными были фруктовые вкусы такого чая. Особенно запомнился россиянам Pickwick, в основном, из-за рекламы с чайником в форме большой клубники или малины. Из соображений экономии один чайный пакетик заваривали как минимум два, а то и три раза.
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Женский форум
Еда , Виктор Цой
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