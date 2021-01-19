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Малышева разоблачила «убийцу без вкуса» из домашних консервов 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
«Бойтесь домашних консервов»: Малышева предупредила о ботулизме
Фото: Жить Здорово! / YouTube
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала зрителям об опасности домашних консервов. В эфире программы «Жить здорово!» она напомнила о том, что в заготовках могут содержаться возбудители ботулизма, вызывающие тяжелое поражение нервной системы. Выпуск опубликован на YouTube.
«Зима пришла, пора открывать домашние консервы. А в них может притаиться убийца без вкуса, без цвета, без запаха», — рассказал закадровый голос, после чего Малышева сообщила, что проблема с ботулизмом в России «просто страшная».
Телеврач обратила внимание зрителей на то, что банка, внутри которой находится возбудитель болезни, никак не меняется: разоблачить его по цвету или запаху нельзя.
Ее соведущий Андрей Продеус отметил, что возбудитель ботулизма может жить в консервах, а также в соленой и вяленой рыбе. Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева уточнила, что наиболее опасны консервы из корнеплодов: моркови, свеклы или лука.
Их, по словам Раевой, очень трудно очистить от земли, а именно там находятся споры ботулизма. Продеус уточнил, что они могут сохранятся годами, не боятся ни жары, ни мороза, ни кипячения.
Специалисты в студии подытожили, что создать дома условия, при которых гибнут возбудители ботулизма, практически невозможно.

«Бойтесь домашних консервов. И точка», — заключила Малышева.

Ранее Малышева предупредила об опасности популярных комнатных растений. По словам врача, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум.
По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России от ботулизма страдает около 200 человек. В первом полугодии 2020 года было зафиксировано 60 случаев, 6 из них закончились летальным исходом.
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Еда , Елена Малышева , Роспотребнадзор
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