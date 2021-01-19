Много соли и без масла: повар о секрете идеальных макарон

Популярный британский шеф-повар Джеймс Мартин (James Martin) поделился секретом идеальных макарон. Об этом пишет издание Daily Express.

В программе Saturday Morning with James Martin на телеканале ITV повар рассказал, что весь трюк — в правильном количестве масла и соли. Масла, по его мнению, не должно быть вовсе, а соли, напротив, надо добавлять в избытке.

«В сковороде много макарон, много воды и много соли, — объяснял Мартин. — Смотрите, сколько соли».

С этими словами он высыпал в сковороду две большие горсти соли. Масла при этом не нужно класть вовсе.

По словам Мартина, этому рецепту его научил покойный итальянский кулинар Антонио Карлуччио (Antonio Carluccio). Он говорил, что у макарон должен быть вкус моря.