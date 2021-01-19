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Много соли и без масла: повар о секрете идеальных макарон 

Катерина Саломе 5 часов назад
Много соли и без масла: повар о секрете идеальных макарон
Фото: depositphotos.com
Популярный британский шеф-повар Джеймс Мартин (James Martin) поделился секретом приготовления идеальных макарон. Об этом он рассказал в эфире программы Saturday Morning with James Martin на телеканале ITV.
По словам кулинара, весь секрет заключается в правильных пропорциях масла и соли. Он утверждает, что масло вообще добавлять не нужно, а соли, наоборот, должно быть много.

«В сковороде много макарон, много воды и много соли»,

— объяснил Мартин, высыпав две большие горсти соли.
Повар рассказал, что этому рецепту его научил покойный итальянский кулинар Антонио Карлуччио (Antonio Carluccio). Он считал, что у макарон должен быть вкус моря.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что качество творога повысилось.
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Еда , Джеймс Мартин
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