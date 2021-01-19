Помидор — самый загадочный продукт на вашем столе. И загадочен он тем, что его постоянно обсуждают: овощ или ягода, полезен или вреден. «Рамблер» выяснил, насколько помидоры полезны для организма.

Томаты — это типичные представители семейства Пасленовых. По внешнему виду из овощного семейства он напоминает картофель. Родиной помидора считается Южная Америка, но сейчас их выращивают по всему миру.

В помидорах нет холестерина, что позволяет отнести овощ к ряду диетических, а также в них содержатся множество полезных элементов. Например, томаты могут нормализовать артериальное давление, благодаря калию, холину и ликопину.

Смузи из помидоров и шпината или просто употребление свежих томатов может помочь мягко очистить кишечник, а также держать уровень сахара под контролем.

Помидоры содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы в крови и снижают окислительный стресс у человека. Можно сказать, что употребление томатов считается профилактикой некоторых видов рака.

Но откуда в таком случае появились мифы об опасности помидоров? Дело в том, что в их составе находится достаточно много кислот. Поэтому людям с болезнями ЖКТ и почек употреблять помидоры нужно с осторожностью.

Помидоры также считаются аллергеном, а незрелые плоды и вовсе содержат ядовитый алкалоид соланин, который может вызвать тяжелое отравление. Поэтому томаты нужно есть спелыми и в меру.