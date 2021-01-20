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Какая каша на завтрак считается самой полезной 

Мария Грибова 2 часа назад
Какая каша на завтрак считается самой полезной
Фото: depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что начинать свой день нужно с правильного завтрака, а именно с каши. Одна на сегодняшний день выбор круп настолько велик, что не знаешь на каком остановиться. «Рамблер» расскажет, какая каша считается самой полезной.
В первую очередь, хочется отметить, что при выборе крупы стоит учитывать то, что зерно должно быть цельным и подвергнутым минимальной обработке.
Среди такого богатого выбора, как овсяная каша, пшенная, кукурузная, льняная, рисовая, манная, довольно сложно определить, какая будет самой полезной для завтрака, однако специалисты по питанию все же присудили первенство гречке.
Продукт богат клетчаткой, она на долгое время дает чувство насыщения, а пищевые волокна полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Гречка также является один из продуктов-рекордсменов по содержанию растительного белка. Именно поэтому эту кашу так любят спортсмены, веганы и вегетарианцы.
Еще гречка содержит марганец, медь, магний, железо и фосфор. В совокупности эти минералы обеспечивают пользу сердечно-сосудистой системе, нервной системе, когнитивной функции. Они также незаменимы для правильного обмена веществ, регенерации тканей, роста и развития организма. А антиоксиданты, которые содержатся в крупе, защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, предотвращают развитие воспалительных процессов, замедляют процессы старения, значительно улучшают состояние кожи и защищают ее от пагубного влияния ультрафиолетовых лучей.
Однако несмотря на все полезные свойства гречки, не стоит питаться только ей. В питании главное — баланс и разнообразие.
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