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Гранатовый сок замедляет процесс старения 

Даня Виттиг 5 часов назад
Врачи доказали, что употребление гранатового сока замедляет процесс старения, тормозит развитие заболеваний сердца и онкозаболеваний. Об этом сообщает Express.
Специалисты провели эксперимент на дрозофилах, которых поили гранатовым соком. Результат показа, что длительность жизни самцов насекомых была продлена на 18 процентов, а длительность жизни самок — на восемь процентов. Также повысилась физическая активность насекомых.
В гранате содержится уролитин А, который улучшает функционирование митохондрии в клетках. Это помогает предотвратить мышечную слабость и увеличить продолжительность жизни.
Ранее "Рамблер" сообщал о трех продуктах с высоким содержанием цинка.
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