Гранатовый сок замедляет процесс старения 

Врачи доказали, что употребление гранатового сока замедляет процесс старения, тормозит развитие заболеваний сердца и онкозаболеваний. Об этом сообщает Express.

Специалисты провели эксперимент на дрозофилах, которых поили гранатовым соком. Результат показа, что длительность жизни самцов насекомых была продлена на 18 процентов, а длительность жизни самок — на восемь процентов. Также повысилась физическая активность насекомых.

В гранате содержится уролитин А, который улучшает функционирование митохондрии в клетках. Это помогает предотвратить мышечную слабость и увеличить продолжительность жизни.