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Диетолог поделился рецептами полезной быстрой еды 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Диетолог поделился рецептами полезной быстрой еды
Фото: Lenta.ru
Фастфуд в широком смысле слова — еда, которую можно очень быстро приготовить и съесть. В связи с этим продукты для перекуса могут быть полезными для здоровья. Такие рецепты в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
По его словам, самый очевидный вариант полезного фастфуда — хлопья, в том числе многозлаковые, и мюсли в сочетании с кисломолочными напитками.

«Одна ложка — мюсли, вторая — замороженные ягоды, третья — творог. Заливаем доверху кефиром или ряженкой, размешиваем», — поделился диетолог.

Другой полезный рецепт — сэндвич с рыбой. Для его приготовления необходимо взять кусок бородинского хлеба, сверху положить лист салата или пекинской капусты и в конце добавить консервированную скумбрию или сельдь.
Кроме того, Гинзбург посоветовал обратить внимание на злаковые или белковые батончики. В них обычно обычно мало жиров, а имеющиеся богаты жирными кислотами омега-3 и омега-8. Также в их составе нет сахара — его заменяют полезными подсластителями. Такой перекус содержит молочный и некоторые растительные белки, объяснил диетолог.
Помимо этого стоит присмотреться к фруктам и овощам, которые можно нарезать и полить льняным маслом, сделав таким образом салат. Гинзбург добавил, что к полезному фастфуду относятся и некоторые напитки — чай, особенно зеленый, и кофе.
Ранее он рассказал о продуктах, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры. В список вошли морковь, огурцы, яблоки, мясо птицы, отварные яйца, рыба и отруби. Мясо птицы полезно тем, что содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин, регулирующий сон. Кроме того, можно есть отварные яйца, омлет без молока и рыбу, а также отруби без усилителей вкуса — они содержат магний, который успокаивает центральную нервную систему.
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Еда , Михаил Гинзбург
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