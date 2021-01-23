Диетолог поделился рецептами полезной быстрой еды 

Фастфуд в широком смысле слова — еда, которую можно очень быстро приготовить и съесть. В связи с этим продукты для перекуса могут быть полезными для здоровья. Такие рецепты в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург

По его словам, самый очевидный вариант полезного фастфуда — хлопья, в том числе многозлаковые, и мюсли в сочетании с кисломолочными напитками.

«Одна ложка — мюсли, вторая — замороженные ягоды, третья — творог. Заливаем доверху кефиром или ряженкой, размешиваем», — поделился диетолог.

Другой полезный рецепт — сэндвич с рыбой. Для его приготовления необходимо взять кусок бородинского хлеба, сверху положить лист салата или пекинской капусты и в конце добавить консервированную скумбрию или сельдь.

Кроме того, Гинзбург посоветовал обратить внимание на злаковые или белковые батончики. В них обычно обычно мало жиров, а имеющиеся богаты жирными кислотами омега-3 и омега-8. Также в их составе нет сахара — его заменяют полезными подсластителями. Такой перекус содержит молочный и некоторые растительные белки, объяснил диетолог.

Помимо этого стоит присмотреться к фруктам и овощам, которые можно нарезать и полить льняным маслом, сделав таким образом салат. Гинзбург добавил, что к полезному фастфуду относятся и некоторые напитки — чай, особенно зеленый, и кофе.