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Как правильно хранить мясо 

Александра Нечаева 4 часа назад
Как правильно хранить мясо
Фото: Depositphotos
На сохранение питательных свойств мяса и витаминов в нем очень влияют условия, в которых оно хранилось. К сожалению, некоторые хозяйки допускают грубые ошибки просто по незнанию. Исправить ситуацию поможет материал «Рамблера».
Если вы привыкли готовить мясо сразу, как только принесли его из магазина, вам необходимо обратить внимание лишь на его качество. Тем же, кто планирует полакомиться мясным продуктом не сразу, стоит учесть несколько моментов правильного его хранения, чтобы максимально сохранить все его полезные свойства.
Например, если вы планируете использовать мясо в течение одного-двух дней, не обязательно класть его в морозильную камеру. Достаточно убрать пакет с продуктом в холодильник, выбрав место ближе к задней его стенке. Птицу таким образом можно хранить в течение 1-2 дней, свинину, говядину, баранину и другие виды мяса — до 5 дней, а мясной фарш не стоит оставлять в холодильной камере дольше, чем на 2 дня. Питательные свойства готовой птицы, оставленной в холодильнике сохраняются в течение 3-4 дней, мяса — не более 4 дней.
Если вы купили мясо впрок, разумеется, убираем его в морозильную камеру. При температуре от -12 до -18°С продукт может храниться весьма долго. Так, например, разделанная птица не потеряет своих ценных свойств в течение 9 месяцев, целую курицу (утку, индейку и пр.) можно хранить до года. Крупные куски мяса сохраняют свои питательные вещества в течение 6-12 месяцев, а вот фарш хранить в морозилке дольше 4 месяцев не советуют. Чтобы не превысить сроки хранения, на пакетах или контейнерах с мясом лучше указать дату, когда оно было отправлено в заморозку.
Кстати, можно заморозить и уже приготовленное мясо, в течение 4 месяцев его можно употреблять в пищу, не опасаясь, что все полезные свойства оно утратило.
Важно отправлять мясные продукты в заморозку в упаковке с минимум воздуха. А вот заворачивать куски мяса в бумагу не стоит: так оно будет впитывать в себя посторонние запахи. Лучше положить продукт в пакет и завернуть в фольгу, которая, напротив, запахи не пропускает.
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