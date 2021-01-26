Эксперты Росконтроля назвали лучший сахар 

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кускового сахара.

В исследовании приняли участие семь брендов: «Чайкофский», «Советский сахар», «Русский сахар», «Продимекс» , «У самовара», «Городейский сахар» и «Чуточка».

Образы изучали по более чем 40 параметрам качества, включая долю влаги и сахарозы, физико-химические показатели, вкус, растворимость и цвет.

Все образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Однако в сахаре «Продимекс» обнаружено слишком большое количество осколков массой менее 25 процентов от общего веса кусочка. Содержание таких кусочков превышает допустимое стандартом в 11 раз.

В образце под маркой «Чуточка» вдвое превышена скорость растворения сахара в воде.

В сахаре «Продимекс» и «Русском сахаре» немного повышено содержание токсичных элементов, однако оно не превышает допустимые значения. По итогам исследования бренд «Продимекс» добавлен в список товаров с замечаниями.

Все стальные рекомендованы к покупке.