Кривые огурцы и мини-картофель: что такое «еда эконом-класса» в России 

В последнее время на продовольственном рынке России все чаще звучит понятие "еда эконом-класса". Что это за продукты и чем они отличаются от тех, которые продают в обычных сетевых магазинах? Подробнее — в материале "Рамблера".

Продукты, попадающие на прилавки, должны соответствовать установленным стандартам. Овощи должны быть без дефектов и идеальны по форме. Поэтому в магазинах вы не найдете кривых огурцов. Согласно ГОСТу 33932-2016, даже корнеплоды второго сорта могут быть только слегка изогнуты — "допускается высота внутренней дуги не более 20 мм на 10 см длины огурца". Помимо ГОСТа, у сетей есть свои строгие требования к товарному виду продуктов.

"Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать", — рассказал "Газете.ру" директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Такая дискриминация неидеальных огурцов. При этом по вкусу они никак не отличаются от тех, что лежат в магазинах. Хотя само понятие "еда эконом-класса", как сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге, не определено, именно такие неоткалиброванные товары попадают под эту категорию. Овощи, которые не проходят отбор, продают на рынках или утилизируют. Теперь производители предлагают добавить их в ассортимент сетевых магазинов, установив на них более низкие цены.

"Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор", — сказал Глушков.

Недавно Картофельный союз предложил начать продавать не только огурцы, но и картофель "эконом-класса". Это совсем мелкие корнеплоды размером от 35 до 55 миллиметров, фасованные в сетку по 2,5, 3 и 5 килограммов. Как рассказал РЕН ТВ руководитель картофельного управления аграрного холдинга Дионис Добронравов, картофель нестандартного размера составляет около 15% от общего объема.

Согласно данным Росстата, в прошлом году корнеплод подорожал почти на 34 процента. По мнению производителей, если ввести в торговый оборот мелкий картофель, можно добиться снижения цен в магазинах на 15-20%.