Диетолог посоветовала россиянам есть сердце и печень 

Врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала россиянам есть печень, сердце, язык и другие субпродукты. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

Эксперт полагает, что субпродукты позволяют разнообразить рацион. По ее словам, в прошлом их даже включали в рекомендации по диетическому питанию. Она напомнила, что в субпродуктах есть легкоусваиваемое гемовое железо, входящее в состав гемоглобина.

В то же время, по мнению Диановой, злоупотреблять субпродуктами также не следует. Особенно опасной может быть частое употребление печени, поскольку через нее проходят различные компоненты, в том числе и токсичные. Эксперт считает, что печень можно без опаски есть пару раз в месяц по 100-150 граммов.