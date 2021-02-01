Диковинные десерты британского кондитера, которые «убивают» аппетит 

Бен Черчилль — кондитер из Великобритании, который создает поистине удивительные десерты. Более десяти лет он проработал профессиональным шеф-поваром, но несмотря на это в вопросах выпечки и прочих сладостей он — самоучка.

Идея создания необычных десертов родилась довольно внезапно. Некоторые из его творений выглядят как испорченные продукты, другие — как предметы быта. Но каждое его блюдо, вне зависимости от формы, смотрится довольно реалистично. Настолько, что порой желания съесть их может так и не возникнуть. При этом сам Бен утверждает, что его кулинарные шедевры обладают невероятным вкусом. «Рамблер» сделал подборку самых необычных творений Черчилля.

Британский кондитер активно ведет свои социальные сети. В его Instagram-аккаунте более 75 тысяч подписчиков, а на странице Facebook — 153 тысячи. Кроме того, Черчилль выпустил авторскую книгу «Food Illusions vol. 1», где детально расписал несколько своих самых популярных рецептов и щедро поделился методами работы, советами для начинающих и профессиональных поваров.