Аналитики: пик роста цен в России придётся на февраль 

Инфляция достигнет своего пика в России в феврале и составит около 5,5% в годовом выражении. После этого рост цен пойдёт на спад.

Такого мнения придерживаются аналитики, опрошенные РИА Новости. Причинами резкого роста инфляции в России станут падение стоимости рубля и повышение цен на продукты, в частности на овощи.

Наталия Орлова. Не удаётся затормозить рост продовольственных цен, этот фактор продолжает быть главным драйвером инфляционного давления, — считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка

Она прогнозирует разгон инфляции в текущем месяце до 5,8%.

О росте цен на продукты питания говорят и аналитики «ВТБ Капитала». Они считают, что цены в среднем вырастут до 6,9%, а вот инфляция будет наблюдаться на уровне 5,4%.

Но в целом резкий скачок станет локальным, уверен главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский

В 2020 году Росстат зафиксировал инфляцию в России на уровне 4,91% при 3,04% в 2019-м. По данным ведомства, виноваты ослабший рубль и подскочившие цены на некоторые продукты.

Ранее NEWS.ru писал, что прогноз на 2021 год по российской экономике был улучшен американскими аналитиками. В частности, падение ВВП (внутренний валовый продукт) в 2020 году было не таким значительным, как предполагалось, а значит, экономический рост в текущем году может составить 3,9%.