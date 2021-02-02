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Аналитики: пик роста цен в России придётся на февраль 

News.ru и ещё 14 2 часа назад
Аналитики: пик роста цен в России придётся на февраль
Фото: РИА Новости
Инфляция достигнет своего пика в России в феврале и составит около 5,5% в годовом выражении. После этого рост цен пойдёт на спад.
Такого мнения придерживаются аналитики, опрошенные РИА Новости. Причинами резкого роста инфляции в России станут падение стоимости рубля и повышение цен на продукты, в частности на овощи.
Не удаётся затормозить рост продовольственных цен, этот фактор продолжает быть главным драйвером инфляционного давления, — считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.
Она прогнозирует разгон инфляции в текущем месяце до 5,8%.
О росте цен на продукты питания говорят и аналитики «ВТБ Капитала». Они считают, что цены в среднем вырастут до 6,9%, а вот инфляция будет наблюдаться на уровне 5,4%.
Но в целом резкий скачок станет локальным, уверен главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.
В 2020 году Росстат зафиксировал инфляцию в России на уровне 4,91% при 3,04% в 2019-м. По данным ведомства, виноваты ослабший рубль и подскочившие цены на некоторые продукты.
Ранее NEWS.ru писал, что прогноз на 2021 год по российской экономике был улучшен американскими аналитиками. В частности, падение ВВП (внутренний валовый продукт) в 2020 году было не таким значительным, как предполагалось, а значит, экономический рост в текущем году может составить 3,9%.
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