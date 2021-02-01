Куриные яйца и рыба: какие продукты могут «сжигать» жир на животе

Диетологи из Великобритании назвали список продуктов, которые помогают избавиться от жира на животе. Об этом сообщает издание The Daily Express.

По совету экспертов, стоит добавить в свой рацион продукты, содержащие много белка. Например, куриные яйца и рыбу. Особенно полезен тунец, так как в нем мало жира. Яйца же насыщают организм и снижают тягу к еде. Исследования показали, что люди, завтракающие яйцами, смогли сбросить на 65% больше веса, чем те, кто ел с утра углеводную пищу с той же калорийностью.

Также похудению способствуют ягоды. Чтобы избавиться от жира на животе, нужно есть малину, клубнику и чернику. Они служат источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием. Кроме того, диетологи рекомендуют есть арбузы, так как в них содержится ликопин. Это вещество повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать калории.