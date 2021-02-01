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Диетологи назвали продукты, «сжигающие» жир на животе 

Анна Арсеньева 18 часов назад
Куриные яйца и рыба: какие продукты могут «сжигать» жир на животе
Фото: depositphotos.com
Диетологи из Великобритании назвали список продуктов, которые помогают избавиться от жира на животе. Об этом сообщает издание The Daily Express.
По совету экспертов, стоит добавить в свой рацион продукты, содержащие много белка. Например, куриные яйца и рыбу. Особенно полезен тунец, так как в нем мало жира. Яйца же насыщают организм и снижают тягу к еде. Исследования показали, что люди, завтракающие яйцами, смогли сбросить на 65% больше веса, чем те, кто ел с утра углеводную пищу с той же калорийностью.
Также похудению способствуют ягоды. Чтобы избавиться от жира на животе, нужно есть малину, клубнику и чернику. Они служат источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием. Кроме того, диетологи рекомендуют есть арбузы, так как в них содержится ликопин. Это вещество повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать калории.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему финики — самый нужный для женщин продукт.
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