Как проверить качество колбасы и сливочного масла 

На полках современных магазинов редко можно найти натуральные продукты по доступной цене. Многие недобросовестные производители для сокращения затрат на производство используют красители и консерванты, которые не только ухудшают вкус продукта, но и его качество. Особенно это заметно среди популярных товаров, например, сливочного масла и колбасы. Если вы точно не знаете, из чего был сделан товар, то его качество можно проверить в домашних условиях. "Рамблер" рассказывает, как распознать некачественное сливочное масло и колбасу.

Колбаса

Этот способ подойдет для копченой колбасы. Прежде, чем проверять качество, прочитайте ее состав. Важно, чтобы в ней не было красящих приправ, например, паприки и красного перца. Если вы убедились, что туда не добавляли эти специи, можно приступать к эксперименту. Для этого вам потребуется стакан и водка. Чтобы проверить, добавлял ли производитель краситель в колбасу, чтобы придать ей товарный вид или подкрасить мясо для того, чтобы оно выглядело привлекательнее, опустите кусочек колбасы в водку. Подождите пять минут и вытащите колбасу, а затем помешайте раствор. Если он окрасился в красный, розовый или оранжевый цвет, значит в колбасу добавляли краситель, и она ненатуральная.

Сливочное масло

На упаковках производители часто пишут "сливочное масло", а внутри можно найти маргарин или спред. Эти аналоги сливочного масла гораздо дешевле, но они не такие натуральные и содержат меньше полезных микроэлементов, чем изначальный продукт. Чтобы проверить натуральность масла и честность производителя, нужно опустить его в кипяток и перемешать. Настоящее сливочное масло растает в воде, а маргарин и спред останутся в виде кусочка или растворятся, а потом вновь появятся в виде осадка.