Как открытие ночных заведений в Москве поможет восстановить ресторанный бизнес 

В столице отменили запрет на работу увеселительных заведений в ночное время. Речь идет о ресторанах, кафе, ночных клубах и общепитах. Как заявил в разговоре с «Вечерней Москвой» экономист Владимир Зайченко, ресторанный бизнес и сфера обслуживания благодаря решению властей смогут восстановиться довольно быстро.

При этом эксперт отметил, что благодаря пандемии индустрия очистилась от сервисов с не самым высоким уровнем обслуживания, которые, несмотря на бюджетные услуги, не всегда соответствовали санитарным нормам.

— Но у нас имеются заведения быстрого приготовления, где относительно приемлемые цены. Что касается в целом возобновления деятельности ресторанного бизнеса в ночное время… Это огромный плюс, поскольку рестораторы наконец-то дождутся своих любимых клиентов, которые тоже с замиранием сердца ожидали этого момента. У первых возобновится финансовый поток, а вторые получат веселье и праздник, как и ожидается, — отметил Зайченко.

Поток гостей хлынет и в заведения, которые специализируются на бизнес-ланчах.

— Отмена ограничений для этой индустрии важна. Кроме того, власти пошли на уступки и избавили в период реабилитации этот сектор бизнеса от некоторых налоговых платежей. Это даст возможность раскачать бизнес и хоть немного приблизить его к допандемическим показателям.

При этом эксперт отметил, что для исключения возникновения риска заражения коронавирусом в заведениях должны соблюдаться все меры безопасности:

— Несмотря на послабления, риск заразиться «короной» сохраняется, ведь вирус никуда не пропадает. И в этой части представители индустрии должны проработать максимально безопасные варианты, чтобы посетители могли отдыхать без страха заболеть.

Эксперт отметил также, что некоторые заведения еще летом могли ощутить поддержку властей, когда для помощи этому сектору экономики были выделены льготные кредиты, денежные средства и отменены некоторые платежи по аренде объектов.

В период пандемии мерами поддержки от столичного правительства воспользовалось более 51 тысячи организаций. Объем фактически оказанной поддержки составил 35,5 миллиарда рублей.

Пять пакетов мер поддержки экономики на общую сумму около 90 миллиардов рублей стали дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволили бизнесу сократить расходы, что сейчас особенно важно.

Стоит также отметить, что столичные кафе и рестораны пострадали от пандемии коронавируса больше всех. Именно заведения общепита в минувшем году потеряли огромное количество клиентов, а некоторые учреждения пришлось и вовсе закрыть. Важно отметить, что власти города постоянно ведут диалог с представителями отрасли, чтобы понять, какие меры поддержки в данный момент для них важнее всего.

Столичные власти сделали ставку на диалог с бизнесом. Еще в марте минувшего года была открыта горячая линия для предпринимателей по вопросам, связанным с коронавирусом. И не в последнюю очередь благодаря ей удалось разработать эффективные меры поддержки бизнеса. Благодаря содействию столичных властей было разработано пять пакетов мер поддержки экономики на сумму около 90 миллиардов рублей. Это позволило предпринимательскому сектору сократить расходы. К тому же Москва избавила бизнесменов от налогового бремени и освободила от платежей за городское имущество.