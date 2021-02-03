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Быстрый и легкий способ приготовить яйца признали гениальным 

Lenta.ru 4 часа назад
Блогерша из соцсети TikTok с ником Maddysumnerx показала способ быстрый и легкий способ приготовить яйца. Ролик набрал более 800 тысяч просмотров, а в комментариях многие признали такой подход в кулинарии гениальным.
Девушка продемонстрировала способ разбивания скорлупы и очистки яиц без необходимости пользоваться какой-либо дополнительной посудой. Для этого она буквально бросает яйца прямо на сковороду.
В результате, заверила блогерша, скорлупа разбивается ровно пополам, не оставляя мелких частиц. В ролике Maddysumnerx лично показала результат такого «броска». В комментариях многие оценили ее рекомендацию и отметили, что тоже попробуют этот способ.
«Определенно попробую сама и потом покажу этот способ детям», — написала пользовательница. Другая подчеркнула, что «этот вариант меняет все» в плане приготовления блюд из яиц, и назвала автора ролика гением. Были и те, кто с меньшим энтузиазмом оценили старания блогерши. Так, некоторые посчитали, что для такого варианта стоит предварительно помыть яйцо.
Ранее пользовательница TikTok с ником itsmeju1iette опубликовала ролик, в котором показала необычный способ приготовить стейк. Видео стало популярным, набрав более 1,6 миллиона просмотров. Однако пользователей соцсети удивило, что для готовки был выбран тостер.
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