Суперфуды, доступные каждому 

Сегодня этим модным словом принято называть продукты заморские. Если ягоды — то годжи и асаи. Если крупа — то киноа. На деле же многие повседневные продукты для нашего организма не менее полезны, чем разрекламированная экзотика

Проще пареной репы

Среди врачей и косметологов не утихают споры о том, улучшает ли качество кожи употребление внутрь питьевого коллагена. Одни говорят, что лишним прием добавок не будет. Другие спешат предупредить: коллаген, полученный из эпидермиса рыб или суставных тканей животных, может содержать антибиотики, ртуть и другие опасные примеси. Занятно, что полноценным аналогом пищевых добавок можно назвать обыкновенную репу.

Исследования показали: употребление корнеплода в пищу стимулирует выработку кожей собственного коллагена. Продукт богат кальцием, железом, витаминами группы В, а также А и С, являющимися антиоксидантами. Но главное, репа — природный источник глюкорафина: редкого органического соединения, которое в нашем организме трансформируется в сульфорафан — мощный антираковый агент. Он не только предупреждает развитие онкологических заболеваний, но и оказывает на кожу омолаживающее воздействие.

Ферментируй это!

После того как книга «Кишечник и мозг» стала бестселлером, прогрессивное человечество озаботилось своим внутренним миром. Точнее, микробиотой кишечника. И не зря, ведь она напрямую влияет на иммунную систему, способствует поддержанию нормального уровня холестерина и даже ответственна за наличие у нас приподнятого настроения. Если говорить упрощенно, то все обитающие в нашем кишечнике бактерии можно условно разделить на хорошие и плохие. Чрезмерный рост вторых приводит к нарушениям в работе организма, а наладить микробиоту помогают пробиотики — продукты, стимулирующие рост и активность полезных бактерий. И если во всем мире главными пробиотиками считаются йогурт и мисо-­суп, то у нас выбор в разы шире. Кефир, квашеная капуста, соленые огурцы, ряженка, квас и тот самый бабушкин чайный гриб. От трендового китайского напитка комбуча он отличается лишь названием.

Синьор помидор

Помидор — еще один общедоступный продукт, предупреждающий развитие онкологии. С точки зрения ботаники это никакой не овощ, а ягода семейства пасленовых. Уникальность же томатов в том, что помимо витаминов С, K и B9 они содержат ликопин — вещество, тормозящее деление раковых клеток. Не менее любопытно, что в приготовленном виде помидоры гораздо полезнее, чем в свежем. Если подвергнуть их мякоть тепловой обработке, то содержание ликопина в ней возрастет в разы. Словом, неспроста домашняя томатная паста — обязательная составляющая средиземноморской системы питания, которую врачи называют диетой долгожителей.

Какие ягоды достойны называться суперфудами?