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Юноша показал простой способ отделить белок от желтка с помощью чеснока 

Lenta.ru 3 часа назад
Британец показал простой способ, как отделить белок от желтка с помощью чеснока и удивил зрителей. Он выложил видео в TikTok.
Каллум Грей (Callum Gray) предлагает разбить сырое яйцо в миску, а затем повозить пальцами по очищенному зубчику чеснока. В ролике юноша демонстрирует, что после этого можно взять в руки желток, и он идеально отделится от белка. В конце видео Грей кладет желток в чашку, и в тарелке не остается никаких желтых следов.
Видео набрало девять миллионов просмотров и тысячи восхищенных комментариев. «Как до этого вообще можно было додуматься?» — удивился один из зрителей. «Братан, это какая-то магия», — отметил другой. Один из комментаторов предположил, что трюк работает, так как пальцы после чеснока становятся липкими.
Ранее пользователь TikTok Эли продемонстрировал свой фирменный способ приготовления картофельного пюре и вызвал отвращение у зрителей. Он кинул чипсы в кипящую соленую воду с уксусом, слил излишки жидкости и добавил сыр и паприку.
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