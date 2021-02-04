Британец показал, как отделить белок от желтка с помощью чеснока 

Британец показал способ, как отделить белок от желтка с помощью чеснока и поразил зрителей. Свои видео он поделился в TikTok.

Каллум Грей предлагает разбить сырое яйцо в миску, а затем повозить пальцами по очищенному зубчику чеснока. После этого можно спокойно взять в руки желток, ведь он отделится от белка. В конце видео Грей кладет желток в чашку, и в тарелке не остается никаких желтых следов.

Видео набрало девять миллионов просмотров и тысячи восхищенных комментариев.

«Как до этого вообще можно было додуматься?» — удивился один из зрителей. «Братан, это какая-то магия», — отметил другой.

Подписчики предположили, что секрет липкости, которую чеснок придает пальцам.