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Британец показал, как отделить белок от желтка с помощью чеснока 

Даня Виттиг 2 часа назад
Британец показал способ, как отделить белок от желтка с помощью чеснока и поразил зрителей. Свои видео он поделился в TikTok.
Каллум Грей предлагает разбить сырое яйцо в миску, а затем повозить пальцами по очищенному зубчику чеснока. После этого можно спокойно взять в руки желток, ведь он отделится от белка. В конце видео Грей кладет желток в чашку, и в тарелке не остается никаких желтых следов.
Видео набрало девять миллионов просмотров и тысячи восхищенных комментариев.

«Как до этого вообще можно было додуматься?» — удивился один из зрителей. «Братан, это какая-то магия», — отметил другой.

Подписчики предположили, что секрет липкости, которую чеснок придает пальцам.
Ранее "Рамблер" сообщал, что происходит с яйцом в желудке, если съесть его сырым.
Еда , Видео
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