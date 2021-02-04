Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном 

Диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. А в какое время вы употребите эти калории, не столь важно.
«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал Кузьменко.
Диетолог отметил при этом, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным.
«Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте».
Специалист напомнил, что человек должен прислушиваться к себе и выбирать тип питания индивидуально.
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