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Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном 

Даня Виттиг 5 часов назад
Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном
Фото: depositphotos.com
Диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. А в какое время вы употребите эти калории, не столь важно.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал Кузьменко.

Диетолог отметил при этом, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным.

«Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте».

Специалист напомнил, что человек должен прислушиваться к себе и выбирать тип питания индивидуально.
Ранее "Рамблер" сообщал, что нельзя делать, если вы проснулись ночью.
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