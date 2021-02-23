Продукты, на которых нельзя экономить 

Если выбирать в магазинах продукты по скидке, можно отлично сэкономить. Однако на покупку некоторой еды лучше не скупиться. Ведь от ее качества может зависеть здоровье человека. "Рамблер" рассказывает, что это за продукты.

Колбаса

Чем дешевле колбаса, тем меньше в ней мяса. В некоторых продуктах его может не быть в составе совсем. А вместо этого — свиная шкурка, хрящи и соя, а еще красители и консерванты. Есть пять категорий качества: А предполагает не менее 80% мяса в составе, Б — 60-80%, В — 40-60%, Г — 20-40%, Д — 5-20%. Поэтому перед покупкой колбасы нужно обязательно изучить ее маркировку.

Сыр

Натуральный сыр не купишь по низкой цене, если производитель заботится о качестве продукта. Для его производства используется очень много молока, а еще соль, закваска и сычужный фермент, которые сами по себе стоят недешево. В хорошем продукте содержится белок, фосфор и кальций. В дешевом их не будет. В такие сыры обычно добавляют растительные масла и крахмал. Из-за этого в них увеличивается количество углеводов. То же самое касается творога.

Оливковое масло

Качественное оливковое масло не может стоить столько же, сколько подсолнечное. Технологии его изготовления достаточно сложные и требуют ресурсов. Если оливковое масло подозрительно дешевое, скорее всего, в нем содержатся какие-то добавки. Например, недобросовестные производители могут разбавить его рапсовым маслом. В таком случае от него не будет никакой пользы, а значит — деньги на ветер.