Названы самые популярные и вредные продукты для печени 

На разрушение печени могут влиять самые популярные продукты. Злоупотребление ими приведёт к тому, что она уже не сможет очищать организм от токсинов. Об этом рассказывает портал Eat This, Not That!

Так, один из самых заметных разрушителей печени — картофель-фри. В нём содержится большое количество растительных жиров, которые дают большую нагрузку на орган. То же самое можно сказать и о растительном масле.

Ещё один проблемный продукт — фруктоза. Она содержится в газированных напитках и сладостях, и оказывает разрушительное воздействие на печень. Также негативно влияют на орган кетчупы и салатные соусы.

И, наконец, плохое воздействие на печень оказывает мясо. В нём содержится большое количество натрия, который ведёт к дисбалансу в организме, приводит к серьёзным осложнениям для здоровья.

Также в числе вредных продуктов нужно упомянуть белый хлеб, который вызывает скачки глюкозы и ожирение печени.