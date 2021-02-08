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Названы самые популярные и вредные продукты для печени 

News.ru 9 часов назад
Названы самые популярные и вредные продукты для печени
Фото: depositphotos.com
На разрушение печени могут влиять самые популярные продукты. Злоупотребление ими приведёт к тому, что она уже не сможет очищать организм от токсинов. Об этом рассказывает портал Eat This, Not That!
Так, один из самых заметных разрушителей печени — картофель-фри. В нём содержится большое количество растительных жиров, которые дают большую нагрузку на орган. То же самое можно сказать и о растительном масле.
Ещё один проблемный продукт — фруктоза. Она содержится в газированных напитках и сладостях, и оказывает разрушительное воздействие на печень. Также негативно влияют на орган кетчупы и салатные соусы.
И, наконец, плохое воздействие на печень оказывает мясо. В нём содержится большое количество натрия, который ведёт к дисбалансу в организме, приводит к серьёзным осложнениям для здоровья.
Также в числе вредных продуктов нужно упомянуть белый хлеб, который вызывает скачки глюкозы и ожирение печени.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогают скорректировать артериальное давление. Она отметила, что такой способ работает только в том случае, когда у человека гипертензия не развилась как болезнь, а проявляется только при стрессе. Об этом писал NEWS.ru.
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