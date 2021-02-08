Рис, булгур или гречка: какая крупа полезна для здоровья 

Чаще всего среднестатистический российский ужин представляет собой картошку или макароны. Однако по данным ВОЗ , около 40% рациона должны составлять крупы. "Рамблер" выяснил, какие крупы наиболее полезны для здоровья.

Гречка

Диетолог Елена Соломатина утверждает, что самая полезная крупа — это гречка. Все дело в том, что она содержит протеины, ненасыщенные жирные кислоты, кальций, цинк и множество витаминов. Также на 12% белков приходится всего около 3% жиров, а в 100 граммах продукта содержится 313 Ккал. Гречку не обрабатывают химикатами, она долго хранится и не портится.

Бурый рис

На втором месте полезности идет бурый рис, то есть неочищенный. Именно в отрубях содержится фосфор, магний и антиоксиданты. Коричневый рис улучшает пищеварение, выводит радионуклиды из организма, надолго насыщает и укрепляет иммунитет. Правда, рис нельзя назвать низкокалорийным продуктов, среди круп он лидирует по уровню пищевой ценности.

Булгур

Булгур нельзя назвать популярной крупой, хотя в последнее время о нем говорят все чаще. По сути, это молодая пшеница, зерна которой высушены и очищены. Булгур очищает кишечник и поможет тем, кто мучается от изжоги, так как помогает оттоку желчи. В чем-то он похож на рис, только менее клейкий и менее калорийный.

Несмотря на пользу круп, диетологи придерживаются мнения, что есть можно все. Главное, чтобы ваша диета была разнообразной и сбалансированной.