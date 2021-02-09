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Диетолог назвала главную ошибку при похудении 

Lenta.ru и ещё 1 14 часов назад
Диетолог назвала пищевую ценность главным критерием выбора продуктов
Фото: Lenta.ru
Шведский диетолог Сигне Сванфельдт (Signe Svanfeldt) назвала главную ошибку, которую допускают желающие похудеть. Об этом пишет издание Daily Express.
По мнению эксперта, при выборе продуктов следует внимательно изучать сведения об их пищевой ценности, которая, как правило, указана на упаковке. Только так можно избежать еды с избытком сахара, насыщенных жиров и других ненужных добавок.
«Необходимо, чтобы пища, которые вы потребляете, имела высокую пищевую ценность, — объясняет Сванфельдт. — Это значит, что она должна отличаться высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов, при малом содержании добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров».
Диетолог также посоветовала худеющим поменьше думать о сброшенных килограммах и больше о том, зачем они их сбрасывают.
«Стремитесь ли вы похудеть для того, чтобы улучшить здоровье? Чтобы лучше себя чувствовать, стать энергичнее, играть со своими детьми или продлить себе жизнь? — говорит она. — Если вы сосредоточитесь не на самом похудении, а на причине, которая к нему толкает, вам будет проще достичь своей цели».
Ранее сообщалось, что американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании.
По их мнению, нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира. Необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и польза красного вина для сердца также оказались мифами.
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