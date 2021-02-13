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В Сети рассказали, почему яйца всегда стоит варить с лимоном 

Диана Товсепова 5 часов назад
Почему я всегда варю яйца с лимоном
Фото: depositphotos.com
Пользователи Сети раскрыли интересный лайфхак. Как вяснил "Рамблер", многие россиянки варят яйца с лимоном.
Оказывается, такой способ варки помогает легко и быстро очистить яйца от скорлупы. При варке яиц нужно бросить в кастрюлю дольку лимона или выжать прямо в воду лимонный сок. Кислотность лимонного сока спасет скорлупу от трещин, и при чистке она будет легко и быстро отходить от яйца, не "отрывая" белок.
Некоторые хозяйки для достижения такого результата варят яйца с солью и уксусом. Таким образом, яйца получаются ровнее и скорлупа отходит также легко и без "травмирования" белка.
Интересно, что есть еще один способ использовать лимонный сок при варке яиц. Так, сырые яйца с треснутой скорлупой можно сварить, предварительно смазав трещину лимонным соком.
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