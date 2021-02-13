Почему я всегда варю яйца с лимоном

Пользователи Сети раскрыли интересный лайфхак. Как вяснил "Рамблер", многие россиянки варят яйца с лимоном.

Оказывается, такой способ варки помогает легко и быстро очистить яйца от скорлупы. При варке яиц нужно бросить в кастрюлю дольку лимона или выжать прямо в воду лимонный сок. Кислотность лимонного сока спасет скорлупу от трещин, и при чистке она будет легко и быстро отходить от яйца, не "отрывая" белок.

Некоторые хозяйки для достижения такого результата варят яйца с солью и уксусом. Таким образом, яйца получаются ровнее и скорлупа отходит также легко и без "травмирования" белка.

Интересно, что есть еще один способ использовать лимонный сок при варке яиц. Так, сырые яйца с треснутой скорлупой можно сварить, предварительно смазав трещину лимонным соком.