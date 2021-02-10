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Описаны способы избежать слез при нарезке лука 

Lenta.ru и ещё 3 11 часов назад
Как избежать слез при нарезке лука
Фото: Pixabay.com
При нарезании лук выделяет вещество, раздражающее глаза и слезные железы, что заставляет людей плакать. Чтобы избежать слез при нарезке лука, достаточно воспользоваться способами, которые описал британский портал Express.
Во-первых, автор материала советует оставить лук в холодильнике на 30 минут или в морозилке на 10-15 минут. Это уменьшит распространяемость летучего вещества, которое выделяет овощ. Кроме того, при резке лука следует открыть окно или использовать вентилятор, который будет сдувать пары химического вещества.
Во-вторых, при нарезке лука рекомендуется использовать острые ножи. Чем меньше ломается лук при резке, тем меньше будет выделяться раздражающего глаза фермента. В-третьих, перед нарезкой лук можно замочить в воде, предварительно отрезав кончил луковицы. Однако в таком случае есть риск лишить овощ насыщенного вкуса.
Наконец, для защиты от паров лука можно использовать специальные очки. По словам автора статьи, этот способ подходит людям с наиболее чувствительными глазами.
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