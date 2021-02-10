Шеф-повар раскрыл секрет диеты при коронавирусе 

При коронавирусе, как правило, исчезают запахи и вкусы. Однако даже при наличии заболевания следует соблюдать определенную диету. Ее секреты в беседе с телеканалом «360» раскрыл московский шеф-повар Дмитрий Табаков.

По его словам, при полной потере обоняния не помогут даже сильные специи — стимулировать организм в этом случае не имеет смысла. Зато при частичном возвращении запахов и вкусов можно добавлять в еду больше пряностей, делать ее более острой. Стимулировать обоняние помогут гвоздика, корица, кардамон, перец чили и другие приправы.

В рацион повар посоветовал добавить побольше овощей и корнеплодов.

«Батат, корень сельдерея и пастернак режутся как картошка по-деревенски. Затем поливаются чесночным маслом. Добавляется соль и перец и запекается в духовке при 180 градусах минут 15-20. Сверху идет нарубленная зелень. И поливается оливковым маслом»,

— назвал рецепт Табаков.