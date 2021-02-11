Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Чем полезны желтки, а кому стоит их опасаться 

Мира Маркина 7 часов назад
Чем полезны желтки, а кому стоит их опасаться
Фото: depositphotos.com
Пока одни адепты здорового питания убеждают нас в том, что есть яйца необходимо, другие заявляют о том, что в этом продукте больше вреда, чем пользы. В частности, это касается желтков. Подробнее о том, в чем их польза, а в чем вред — в материале «Рамблера».
Противники желтков считают, что от них стоит отказаться по следующим причинам. Во-первых, в них много насыщенных жиров — до 2 г на один желток. Насыщенные жиры, в свою очередь, могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы и увеличение веса.
Во-вторых, в желтках содержится чрезмерное количество холестерина. Один желток может содержать до 300 мг этого вещества. Именно поэтому эксперты Американской кардиологической ассоциации настоятельно рекомендовали ограничиться тремя яйцами в неделю.
Однако у людей, выступающих «за» желтки, также есть ряд аргументов в свою пользу. Так, холестерин в пище почти не влияет на холестерин в крови. Более того, яйца в рационе не могут навредить даже тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок к этому, желтки — кладезь витаминов и микроэлементов. Вместе с тем они помогают контролировать аппетит и укрепляют здоровье мозга.
Таким образом, большинство экспертов сходятся во мнении, что полностью убирать желтки из рациона не стоит. Но все-таки есть ряд ограничений. Так, медики советуют не злоупотреблять яйцами людям, которые:
• Имеют генетическую предрасположенность к повышенному уровню холестерина в крови
• Имеют гиперреакцию на поступающий из пищи холестерин
• Злоупотребляют жирной пищей и фастфудом
• Имеют хронические заболевания ЖКТ
Видео дня. Что известно о матери Николая Баскова
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение