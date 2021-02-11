Чем полезны желтки, а кому стоит их опасаться 

Пока одни адепты здорового питания убеждают нас в том, что есть яйца необходимо, другие заявляют о том, что в этом продукте больше вреда, чем пользы. В частности, это касается желтков. Подробнее о том, в чем их польза, а в чем вред — в материале «Рамблера».

Противники желтков считают, что от них стоит отказаться по следующим причинам. Во-первых, в них много насыщенных жиров — до 2 г на один желток. Насыщенные жиры, в свою очередь, могут спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы и увеличение веса.

Во-вторых, в желтках содержится чрезмерное количество холестерина. Один желток может содержать до 300 мг этого вещества. Именно поэтому эксперты Американской кардиологической ассоциации настоятельно рекомендовали ограничиться тремя яйцами в неделю.

Однако у людей, выступающих «за» желтки, также есть ряд аргументов в свою пользу. Так, холестерин в пище почти не влияет на холестерин в крови. Более того, яйца в рационе не могут навредить даже тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Вдобавок к этому, желтки — кладезь витаминов и микроэлементов. Вместе с тем они помогают контролировать аппетит и укрепляют здоровье мозга.

Таким образом, большинство экспертов сходятся во мнении, что полностью убирать желтки из рациона не стоит. Но все-таки есть ряд ограничений. Так, медики советуют не злоупотреблять яйцами людям, которые:

• Имеют генетическую предрасположенность к повышенному уровню холестерина в крови

• Имеют гиперреакцию на поступающий из пищи холестерин

• Злоупотребляют жирной пищей и фастфудом