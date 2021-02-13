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Какая вода опаснее: кипяченая или из фильтра 

Даня Виттиг 3 часа назад
Какая вода опаснее: кипяченая или из фильтра
Фото: depositphotos.com
Раньше вопрос о том, какую воду пить, не стоял так остро. Сейчас же воду можно налить из-под крана, прокипятить или оставить в исходном варианте, заказать в бутылках или пропустить через фильтр. "Рамблер" выяснил, какая вода полезнее.
Самой опасной считается вода из открытых источников. В водоемы зачастую сливают отходы, а также вода в них кишит разнообразными бактериями. Даже воду из колодца, которая не прошла исследование в клинике, без фильтрации врачи пить не советуют.
А вот из-под крана идет достаточно чистая вода. Это утверждение подтвердила сотрудница частной исследовательской лаборатории Севиндж Гасымова. Однако большое количество хлора в составе делает ее непригодной для питья. Ее также можно пить, пропустив через фильтр.

«Фильтрование очищает воду от хлора и бактерий, сохраняя все микроэлементы».

Эксперт рассказала, что воду в бутылках пить безопасно. Неоднократные анализы подтвердили, что плохих показателей у самых разных брендов не обнаружено. А некоторые производители и вовсе искусственно минерализуют продукцию, делая ее полезнее. Об этом всегда можно прочесть на этикетке.
При этом за домашними фильтрами необходимо постоянно следить и вовремя заменять сменные картриджи. Фильтры, которые устанавливаются под раковину, менять можно реже, примерно раз в полгода.
Также эксперт отметила, что кипяченую воду лучше не использовать два раза и наливать в чайник по мере потребления. Она также напомнила, что кипяченой водой нельзя поливать цветы, потому что она "мертвая".
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